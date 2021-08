LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Heidelbergcement von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 73 Euro gesenkt. Der Druck durch steigende Energiepreise und Rohstoffkosten steige und der Aufwärtsschwung bei den Gewinnerwartungen des Marktes an den Baustoffkonzern könnte bald drehen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich zur Konkurrenz dürfte das Gewinnwachstum von Heidelbergcement träger sein und auch die geografische Aufstellung berge im Vergleich mehr Risiken./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 13:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.