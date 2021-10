NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Gestiegene Kosten und hohe Vergleichswerte dürften das dritte Quartal schwierig gemacht haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsberichte von Baustoffkonzernen. Sie rechnet mit einer negativen Trendwende bei der Gewinndynamik. Die Expertin zieht weiter die Aktien von Herstellern leichter Baustoffe - also solcher, die erst später im Bauprozess verwendet werden - denen von Produzenten schwerer Baustoffe wie Zement vor./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 19:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 00:15 / BST



