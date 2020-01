ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hella nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen erfüllt, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) nicht ganz so stark zurückging wie am Markt erwartet, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund dafür sei das profitablere Ersatzteil-, Service- und Zubehörgeschäft gewesen. Dies werde aus Sicht der Analystin von den Anlegern belohnt werden./ssc/kro



