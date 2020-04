NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hella nach detaillierten Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die starke Entwicklung im Automotive-Segment werte sie positiv, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Sie glaubt zudem, dass Hella in einem schwierigen Umfeld weiterhin deutlich besser als die Konkurrenz vorankommen wird. Erwartete Management-Aussagen zur Liquidität, zu Kostenmaßnahmen und zur Robustheit des Geschäfts dürften nun die Kursentwicklung aber eher bestimmen als die Zahlen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 07:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.