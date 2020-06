NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hella nach Zahlen von 31 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar sei das vierte Geschäftsquartal des Autozulieferers schwächer als erwartet ausgefallen, er sehe jedoch auch Positives in dem sehr herausfordernden Quartal, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf das sehr gute Kostenmanagement und den starken Auftragseingang./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 17:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.