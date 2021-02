NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hella nach einem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Veranstaltung habe das Vertraue in die aktuellen Geschäfte des Autozulieferers gestärkt, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtiger seien aber die langfristigen Wachstumsaussichten: Das operative Margenziel (Ebitda) erscheine nicht sehr ehrgeizig, sollte aber wohl als Untergrenze gesehen werden. Angesichts der guten Barmittelentwicklung im dritten Geschäftsquartal sei eine Sonderdividende sehr wahrscheinlich, auch wenn Hella dazu noch nichts gesagt habe./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 18:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 19:00 / ET





