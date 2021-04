NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hella angesichts eines Medienberichts über einen möglichen Anteilsverkauf durch die Gesellschafterfamilie Hueck auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Eine in dem Bericht des "Manager Magazins" thematisierte Übernahme eines 60-Prozent-Anteils an dem Autozulieferer würde ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre zur Folge haben, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer ersten Reaktion am Dienstag. Folglich könnte Hella dann sogar ganz von der Börsenbildfläche verschwinden./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 07:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 07:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.