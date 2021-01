HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Hella von 47 auf 50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Frank Schwope attestierte dem Autozulieferer in einer am Montag vorliegenden Studie relativ starke Halbjahreszahlen. "Sollte die Corona-Pandemie infolge der Impfungen in den nächsten Quartalen besiegt werden, rechnen wir mit einer Rückkehr zum Absatzniveau des Jahres 2019 des Automobilsektors trotzdem erst wieder im Jahr 2022."/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 09:41 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2021 / 10:41 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.