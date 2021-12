HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Hella auf "Halten" mit einem Kursziel von 60,96 Euro belassen. "Corona, Chip-Mangel, Lieferketten-Unterbrechungen, eklatante Fehleinschätzungen bei der Chip-Bestellung: Tendenziell zu den Verlierern der letzten Monate gehören sicherlich die Automobilzulieferer, die massiv unter dem Teile-Mangel leiden, aber auch enormen Druck der Autohersteller zu verkraften haben", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. So hätten sowohl Hella als auch Schaeffler und Continental Gewinnwarnungen veröffentlichen müssen. Den Automobilsektor stuft Schwope weiterhin mit "Neutral" ein./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2021 / 10:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2021 / 10:11 / MEZ



