NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hella nach vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Insgesamt sei das Zahlenwerk gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schwachen Erlösen und Ergebnissen stehe eine starke Entwicklung beim Free Cashflow gegenüber. Der Scheinwerfer-Hersteller verfüge über eine der gesündesten Bilanzen in der Autozulieferbranche./kro/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 10:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / 10:04 / ET



