NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hella nach der Ankündigung der Prüfung strategischer Optionen für das Geschäftssegment "Special Applications" auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Bei einem Verkauf der Sparte würden dem Autozulieferer eventuell Synergien verloren gehen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe eher damit gerechnet, dass sich Hella von der Ersatzteil- und Werkstattsparte trennen könnte. Denn in der Vergangenheit habe Hella bereits Teile dieses Geschäftsfeldes verkauft./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 11:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 11:08 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.