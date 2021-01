FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hella auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 59 Euro belassen. Der Autozulieferer sollte weiterhin vom steigenden Einsatz von Fahrassistenzsystemen, einer zunehmenden Elektrifizierung sowie einer sukzessiven Erholung der Nachfrage profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht dies in in Kombination mit bereits eingeleiteten Kostenmaßnahmen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 09:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 11:11 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.