NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach einem präzisierten Ausblick und der Ankündigung eines Dividendenausfalls auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die neuen Ziele des Lichtspezialisten für Umsatz und bereinigte operative Gewinnmarge (Ebit) deckten sich weitgehend mit seinen Annahmen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Montag. Der Schnitt bei der Dividende werde bei Investoren wohl gut ankommen, habe das Unternehmen damit in Krisenzeiten doch reichlich Liquidität zur Hand./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2020 / 16:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2020 / 16:08 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.