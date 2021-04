HELLA GmbHCo Reduce

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hella vor den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 41 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Trotz des leicht angehobenen Kursziels rechnet Analyst Michael Raab laut einer am Dienstag vorliegenden Studie damit, dass das zu Ende gehende vierte Quartal des Autozulieferers gedämpfter gewesen sein dürfte. Eine Kombination aus Anlaufkosten für neue Produkte und negative Effekte durch Angebotsknappheiten dürften die Umsätze und Margendynamik kurzfristig belastet haben./ck/jkr



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.