FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hellofresh nach vorläufigen Quartalszahlen von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der starken Monate Januar und Februar und des Rückenwinds durch soziales Abstandhalten wegen der Corona-Pandemie habe der Kochboxenversender besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020





