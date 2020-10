HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh nach Quartalszahlen und einer Anhebung des Ausblicks von 65 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kochboxen-Versender habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen und die Ziele nach oben geschraubt, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Montag vorliegenden Studie. Die starke Geschäftsdynamik halte an. Gleichzeitig werde die Aktie mit einem nicht gerechtfertigten Abschlag zu anderen E-Commerce-Titeln gehandelt./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 05:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.