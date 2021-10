NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach dem angekündigten Einstieg in Italien auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Ein Unternehmen, das um jährlich mehr als 50 Prozent wachse, einen positiven Barmittelzufluss (Cashflow) aufweise und über Barmittel in Höhe von einer Milliarde Euro in der Bilanz verfüge, sollte nach weiteren Möglichkeiten suchen, um hochrentierlich zu investieren, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und dies sei nun der Fall./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 08:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 08:35 / ET





