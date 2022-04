NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 114 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Anleger fürchteten eine unerwartete Verlangsamung des Umsatzwachstums und die Unfähigkeit des Kochboxenversenders, höhere Preise an die Kunden weiterzugeben, um die geplante Marge aufrechtzuerhalten, schrieb Analyst Giles Thorne in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er hält diese Befürchtungen für übertrieben, schraubte aber seine Prognosen für das operative Geschäft konservativ nach unten und die Kapitalkostenerwartungen nach oben./edh/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 13:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 19:01 / ET



