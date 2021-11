NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hellofresh von 71 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Umsatzentwicklung sei im dritten Quartal besser als erwartet gewesen, schrieb Analystin Miriam Adisa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei beruhigend, dass der Kochboxenlieferant den Gegenwind bei den Kosten vorerst abfedern kann. Ihre Aufmerksamkeit richte sich nun auf einen Kapitalmarkttag mit dem Ausblick auf das Jahr 2022./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.