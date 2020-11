FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh nach endgültigen Quartalszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 46 Euro angehoben. Auch im dritten Quartal habe der Kochboxenversender zu den großen Gewinnern der Covid-19-Pandemie gezählt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngst angeordnete Schließung der Gastronomie in zahlreichen europäischen Ländern lasse eine Fortsetzung der Corona-Sonderkonjunktur erwarten./edh/he



