FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 46 auf 60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Solange das Covid-19-Infektionsgeschehen in den für Hellofresh relevanten Märkten hoch bleibe, sei mit einer Fortsetzung der Sonderkonjunktur für den Kochboxen-Anbieter zu rechnen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig sollte eine stärkere Durchdringung der bestehenden Märkte, die Expansion in neue Regionen und Segmente sowie eine "bessere Monetarisierung der Kundenbasis" für Wachstumsimpulse sorgen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 18:07 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2020 / 18:18 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.