FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hellofresh von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 60 auf 32 Euro gesenkt. Analyst Thomas Maul verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die im Zuge vorgelegter Quartalszahlen gesenkten Jahresziele des Kochboxenlieferanten. Wesentliche Gründe für die Prognosekürzung sind ihm zufolge Schwierigkeiten bei der Neukundengewinnung sowie erhöhte Risiken mit Blick auf das Kundenverhalten. Der starke Kursrückgang deute darauf hin, dass am Kapitalmarkt die Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotenzial des Geschäftsmodells hinterfragt würden./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 15:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 15:46 / MESZ





