NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 85 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal werde für den Kochboxenanbieter wohl schwach ausfallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht Anfang November. Dafür sieht er aber eher saisonale Gründe. Für langfristige Aussagen zur Kundentreue und zur Auftragsentwicklung sei es zu früh. Diebel geht aber eher vorsichtig ins kommende Jahr./ag/zb



