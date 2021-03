ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hellofresh auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Sie ordne Aussagen des Managements zur zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit und neuen Gewohnheiten der Verbraucher in den Kontext wichtiger Geschäftstrends für das laufende Jahr ein, schrieb Analyst Victoria Petrova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussagen bestätigten ihre Wachstumserwartungen. Der für 2021 vom Kochboxenanbieter angepeilte Umsatzanstieg von 20 bis 25 Prozent erscheine konservativ, reiche aber für eine deutlich höhere Bewertung der Aktie aus./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 20:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 05:02 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.