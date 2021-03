ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hellofresh nach dem Nachhaltigkeitsbericht für 2020 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Neben vielen Fortschritten bei den Offenlegungen, die der Bericht von 2019 habe vermissen lassen, habe der Kochboxen-Anbieter nun erstmals auch ESG-Ziele (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) veröffentlicht, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sieht daher nun Spielraum für Anhebungen der ESG-Ratings./ck/mis



