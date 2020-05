NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 35 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Letztendlich dürfte der Kochboxenlieferant eine viel höhere Gewinnmarge als die mittelfristig angestrebten zehn Prozent erreichen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem Kundenwachstum im Zuge der Corona-Krise lege das Unternehmen den Grundstein für künftigen Erfolg./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 21:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.