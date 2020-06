NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 50 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sein Kursziel habe er in Erwartung etwas geringerer als bislang angenommener Umsätze in den USA im Jahr 2022 gekappt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch bleibe die Aktie des Kochboxen-Lieferanten ein "Top Pick" in der Internetbranche. Hellofresh habe nach wie vor erhebliches Potenzial, um neue Kunden in allen Jahrgängen anzulocken./ck/ajx



