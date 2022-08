NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh nach detaillierten Halbjahreszahlen von 24 auf 27 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Es habe nicht mehr viel an schlechten Nachrichten gegeben, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage der Verbraucher bleibe aber schwach. Das Management des Versenders von Kochboxen solle besser die Strategie überdenken und mit dem Fokus auf wohlhabende Kunden die Profitabilität stärken./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 17:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.