FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert je Aktie von 88 Euro belassen. Die vom Konsumgüterhersteller für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlichten Umsatz- und Ergebniszahlen lägen voll im Rahmen seiner Erwartungen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ließ seine am oberen Ende der Managementziele befindlichen Schätzungen weitgehend unverändert./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 14:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 14:55 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.