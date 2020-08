NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Im Geschäft mit Wasch- und Schönheitsmitteln habe das Unternehmen etwas besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Im Segment Klebstoffe hätten die Düsseldorfer hingen die Erwartungen leicht verfehlt. Von Bedeutung seien Marktanteilsverluste in Nordamerika im Segment Wasch- und Reinigungsmittel, diese deckten sich mit Daten des Verbraucherforschers Nielsen./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / 02:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2020 / 02:02 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.