NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach vorzeitig vorgelegten Quartalszahlen und der Veröffentlichung von Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das dritte Quartal sei besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer ersten Reaktion am Freitag. Die Jahresziele indes ließen eine "kurioserweise große Bandbreite" an Möglichkeiten im vierten Quartal zu. Zudem zeigten sie einen gewissen Grad an Vorsicht hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im restlichen Jahr./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 03:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2020 / 03:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.