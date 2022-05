NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 69 Euro gesenkt. Nach einer weiteren Warnung habe Henkel unter den von ihm bewerteten Unternehmen den schlechtesten Gewinnausblick für 2022, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Selbst die Höhe der Dividende könnte wackeln - und das, obwohl sie in den letzten Jahren lediglich stabil geblieben sei. Die Konzernführung müsse mehr tun, um der Consumer Sparte Schwung zu verleihen. Das sei mittlerweile aber auch schon in den Aktienkurs eingepreist. Vorerst fehlten Kurstreiber, weshalb Anleger erst einmal abwarten sollten./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 15:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.