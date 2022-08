NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 69 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Halbjahr des Konsumgüterkonzerns habe zuversichtlich gestimmt und das dritte Quartal sollte auf bereinigter Basis ähnlich robust werden, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies jedoch auf die ungewisse Situation für die Verbraucher im bevorstehenden europäischen Winter und habe vergleichsweise wenig Vertrauen in die Fähigkeiten des Managements, durch diese Phase hindurchzusteuern, welche radikale Maßnahmen im Konsumenten-Portfolio verlange./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 07:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 07:50 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.