NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft sei im ersten Quartal besser ausgefallen als am Markt erwartet, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies klinge soweit ganz gut, wenn da nicht die Kürzung der Margenprognose wäre. Zwar belaste der Rückzug aus Russland und Belarus, doch der Experte betonte, es liege nicht nur am Russland. So habe Henkel im Konsumgütergeschäft mehr als andere Konzerne damit zu kämpfen, die gestiegenen Rohstoffkosten weiterzureichen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 07:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.