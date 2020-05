NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Quartalszahlen passten zu den zuvor bekannten Eckdaten, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Studie. Neu seien Details zu Segmenten und Regionen - im Gegensatz zu einigen Konkurrenten sei Henkel in den Schwellenländern gewachsen, während der Umsatz in den entwickelten Ländern zurück gegangen sei. Er verspreche sich nun nochmals mehr Eindrücke von der folgenden Telefonkonferenz./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 07:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



