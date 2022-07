ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Henkel vor den im August erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Eamonn Ferry rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem organischen Umsatzwachstum um 8 Prozent, während der Konsens nur bei 5,3 Prozent liege. In Erwartung höherer Produktpreise erhöhte er seine diesjährige Gewinnschätzung je Aktie, für die Folgejahre ließ er die Prognosen aber unverändert./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 03:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



