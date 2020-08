NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Henkel von 98 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dem um einen Euro höheren Kursziel für die Aktien lägen angepassten Wechselkursprognosen zugrunde, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Pläne des Konsumgüterherstellers für eine Verbesserung der operativen Geschäfte seien intakt - und mithin das Investment in Henkel./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2020 / 17:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.