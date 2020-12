NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Henkel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Nach intensivem Austausch mit den Unternehmen habe man eine Liste nach ESG-Gesichtspunkten (Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance) für den Konsumsektor aufgestellt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Henkel liege dabei nach Punkten auf dem dritten Platz und habe sich damit erstaunlich gut geschlagen./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2020 / 16:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2020 / 16:37 / ET



