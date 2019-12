NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Henkel nach der jüngsten Gewinnwarnung von 92 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterhersteller versuche das Richtige, indem er die Wachstumsinvestitionen aufstocke, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings monierte er für den Bereich Klebstoffe die mangelhafte Sicht in die Zukunft und zudem die unklare Wirksamkeit der zusätzlichen Investitionen./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 18:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.