HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für HHLA von 26 auf 13 Euro halbiert, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Wie viele andere Unternehmen stehe auch der Hafenbetreiber wegen der Corona-Krise vor großen Herausforderungen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Geschäft werde in diesem Jahr deutlich schrumpfen. 2021 rechnet er dann aber mit einer merklichen Erholung./tih/ajx



