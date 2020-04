FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat HHLA nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 26 auf 16 Euro gesenkt. Das Nettoergebnis des Hafenbetreibers für 2019 habe seine Erwartung verfehlt, schrieb Analyst Markus Armer in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnprognosen für 2020 und 2021, hält den Kursrückgang aber in Anbetracht der langfristigen Perspektiven für nicht gerechtfertigt./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 09:00 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 11:45 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.