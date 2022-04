LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Holcim von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 45 Franken gesenkt. Angesichts einer drohenden Rezession bevorzuge er unter den europäischen Baustoffkonzernen die eher etwas "sicheren Häfen" und Unternehmen mit Preissetzungsmacht, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Holcim sprächen zwar weiterhin die insgesamt starke Kostenkontrolle und die zunehmende Diversifizierung. Das hohe Engagement in Schwellenländern gebe angesichts des Inflationsumfelds sowie der fehlenden Preisdisziplin in einigen Regionen aber Grund zur Sorge. Ahmeds Branchenfavoriten bleiben Saint-Gobain und Sika./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.