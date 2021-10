NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Holcim von 59,90 auf 59,30 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Baustoffkonzerns sei wohl wenig aufregend verlaufen und die Konsensschätzungen für das Jahr könnten sinken, schrieb Analystin Glynis Johnson in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Der Fokus dürfte sich aber zunehmend auf die Kapitalmarktveranstaltung Mitte November und die damit verbundenen Hoffnungen auf Kurstreiber für die Aktie richten./gl/ag



