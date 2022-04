FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Holcim von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 53 Franken gesenkt. Analyst Matthias Pfeifenberger ist in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie skeptischer für den europäischen Baustoffsektor geworden. Er strich seine Kaufempfehlungen für Holcim und Wienerberger aufgrund möglicher Engpässe in der Gasversorgung sowie Risiken für den Wohnungsbau sowohl in Europa als auch den USA./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 06:50 / CEST



