NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Holcim vor Zahlen für das dritte Quartal von 57 auf 53 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Baustoffsektor sei der jüngste Kostenanstieg ein Risiko für die eigentlich positive Gewinndynamik, schrieb Analystin Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 19:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.