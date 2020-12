HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Home24 nach einer Kapitalerhöhung von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Heimbedarfhändler verschaffe sich Mittel für ein schnelleres Wachstum, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe weitere Schlüsselthemen, die bei einer weiteren Neubewertung der Aktie helfen könnten. So sei das Brasilien-Geschäft ein "verstecktes Juwel", das bei einem geplanten Börsengang Werte schaffen könnte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





