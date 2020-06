HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hornbach Holding vor Zahlen von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der krisenbedingt beeindruckenden Entwicklung im ersten Geschäftsquartal hält Analyst Thilo Kleibauer in einer am Freitag vorliegenden Studie eine Umsatz-und Ergebnissteigerung im Gesamtjahr für wahrscheinlich. Der Ausblick dürfte aber zurückhaltend bleiben./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.