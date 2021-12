NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC mit Blick auf einen Bankenstresstest der britischen Notenbank auf "Buy" belassen. Dass die Geldhäuser die Hürden der Bank of England (BoE) nehmen würden, sei nicht mehr überraschend, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu britischen Banken. Die bereits im Juli veröffentlichten aggregierten Ergebnisse des Stresstests hätten eine Verbesserung der Kapitalausstattung der Banken sichtbar gemacht./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / 22:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



