NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 715 auf 710 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Leitgeb nahm in einer am Montag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für die britische Bank vor. Er reduzierte moderat seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2022 bis 2026./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 21:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.