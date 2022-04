NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HSBC vor der Quartalszahlenvorlage der britischen Banken von 473 auf 574 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Deren schwache Kursentwicklung seit Jahresbeginn biete eine Kaufgelegenheit, wobei er aber Lloyds und Barclays bevorzuge, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 15:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.